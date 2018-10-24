Жители г.Мостиска вторые сутки перекрывают трассу рядом с границей, требуя отремонтировать улицу

В городе Мостиска на Львовщине, возле украинско-польской границы, местные жители вторые сутки перекрывают движение транспорта на автодороге "Львов – Шегини", требуя отремонтировать в городе улицу Ярослава Мудрого. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

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Как проинформировали в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 23 октября с 11:00 в городе Мостиска около 50 местных жителей путем непрерывного движения по пешеходному переходу перекрыли движение по автодороге, которая ведет в направлении украинско-польской границы.

"Протестующие требуют отремонтировать дорогу на улице Ярослава Мудрого в городе Мостиска. По состоянию на 24 октября акция продолжается. Автомобили для выезда за границу перенаправляются к другим пунктам пропуска и частично в объезд места блокировки. Нарушения общественного порядка со стороны протестующих не зафиксировано", – сообщили во Львовской ОГА.

Как проинформировали в пресс-службе Патрульной полиции во Львовской области, утром 24 октября акция продолжается.

Участники протеста пропускают только автомобили специальных служб.

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