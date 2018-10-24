Делегация РФ по рыболовству состоит из грабителей, которые захватили украинский "ЮгНИРО" в Керчи. А их принимают и кормят на народные средства, - журналист Клименко. ФОТО

Об этом сообщил в Facebook журналист Андрей Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Почти вся делегация РФ состоит из представителей Федерального агентства РФ по рыболовству (Росрыболовство) и отраслевого института - Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства АзНИИРХ. Это ведомство и этот институт являются грабителями, которые после оккупации Крыма "владеют, пользуются и управляют" захваченным в качестве военного трофея государственным украинским профильным НИИ - керченским "ЮгНИРО", который даже сейчас называют "Керченский филиал ("ЮгНИРО") ФГБНУ "АзНИИРХ"", - отметил он.

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"Мы требуем от делегации Государственного агентства рыбного хозяйства Украины (Госрыбагентство), представителей МИД, Министерства юстиции и СБУ немедленно прекратить предательское поведение. Вы, господа украинские чиновники договариваетесь с теми, кто украл и пользуется нашей народной собственностью и принимаете, кормите и танцуете их на народные средства. Это коллаборационизм и вызывает подозрение в коррумпированной заинтересованности", - резюмировал журналист.







