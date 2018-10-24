Цена на газ для населения больше не будет повышаться до конца отопительного сезона, - Гройсман

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, представляя отчет работы правительства за 9 месяцев.

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Важнейшей сферой работы правительства он назвал достижение энергонезависимости и энергоэффективности. По его словам, Украина полностью готова к отопительному сезону: "Достаточный уровень запасов газа в хранилищах. Это значит, что отопительному сезону ничего не угрожает".

Также Гройсман анонсировал начало работы Фонда энергоэффективности со следующего года. По поводу возможности нового повышения цены на газ, премьер сказал: "Ни в этом году, ни в этом отопительном сезоне цена на газ больше не будет повышаться", - отметил Гройсман. Также, по его словам, новая система субсидий сможет помочь всем, кто в этом нуждается.

Как сообщалось, на внеочередном заседании правительства в пятницу, 19 октября, Кабинет министров поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября. Сразу после этого МВФ обнародовал заявление о том, что Международный валютный фонд и правительство Украины пришли к согласию о введении новой программы кредитования украинской экономики Stand-By взамен программы расширенного финансирования EFF, которая завершается в следующем марте.