Недостатки в предупредительно-профилактической работе с молодежью, - российские оккупанты назвали причину керченской бойни

Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

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"Хотел бы обратить внимание на повышение качества предупредительно-профилактической работы с молодежью, обеспечение безопасности образовательных учреждений. Показательной с точки зрения неэффективной организации этой работы стала трагедия, произошедшая на прошлой неделе", - заявил он.

Патрушев напомнил, что трагедия в Керчи стала не первым случаем нападения учащихся на своих сверстников. "Учитывая эти факты, необходимо провести тщательный анализ условий и обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, связанных с гибелью ни в чем не повинных людей, тем более детей", - резюмировал он.

Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

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Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.