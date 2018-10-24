Народный депутат организовал хищение $20 млн у "Ощадбанка", задержаны 10 человек, - САП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на странице в Facebook.

"Один из народных депутатов организовал в конце 2013 года завладение путем злоупотребления служебным положением руководителями подконтрольного ему предприятия средствами государственного банка в сумме 20 млн долларов под предлогом получения кредита", - говорится в сообщении.

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В САП отметили, что указанные средства необходимы были для покупки корпоративных прав одного из предприятий на побережье Черного моря. Поскольку размера обеспечения для выдачи кредита было недостаточно, по предварительному сговору с работниками банка соучастники составили договор о якобы поставке товара, по которому право требования денежных средств на сумму свыше 100 млн гривен было передано в качестве обеспечения кредита.

Отмечается также, что после принятия в конце рабочего дня решений кредитного комитета и правления банка о выдаче кредита, ночью соответствующий договор был безотлагательно подписан. Полученные кредитные средства были перечислены на счета в иностранных банках и использованы для приобретения корпоративных прав одного из предприятий на морском побережье. Указанные корпоративные права в дальнейшем распределили между сыном, дочерью и бывшим бизнес-партнером депутата.

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В САП отметили, что кроме потери средств вследствие безосновательной выдачи кредита, банковское учреждение также понесло убытки на сумму сформированного резерва – более 130 млн гривен.

Сейчас задержаны в общем 10 человек, им сообщено о подозрении и готовятся ходатайства об ограничительных мерах. Представление о разрешении на привлечение народного депутата к уголовной ответственности направят генеральному прокурору.

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Как сообщает пресс-служба НАБУ, среди подозреваемых – два действующих и один бывший чиновник государственного банка "Ощадбанк".

"Речь идет о бывшем директоре департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас – заместитель председателя правления "Ощадбанка"), бывшего начальника управления проектного финансирования "Ощадбанка" (уволился в 2015 году из госбанка), бывшую начальницу отдела управления проектного финансирования "Ощадбанка" (в настоящее время – руководитель указанного управления госбанка)", – сообщили в НАБУ.

Другие подозреваемые - бенефициары группы компаний "Креатив" и ряд бывших должностных лиц этого холдинга. Туда же угодил государственный оценщик.

Детективам НАБУ удалось выяснить, что в период с 2013 по 2015 годы должностные лица компаний "Креатив", будучи в сговоре с высокопоставленными служащими государственного банка, подделали необходимые документы, по которым получили кредит в размере $ 20 миллионов якобы для "покупки семян подсолнечника".

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Получив кредит, владельцы "Креатива" вывели государственные деньги на счета компаний-"прокладок", зарегистрированных в Белизе и Швейцарии, после чего за счет этих денег оплатили покупку корпоративных прав компаний, располагающих ценным недвижимым имуществом.

"Детективы НАБУ имеют доказательства, что, принимая решение о предоставлении кредита, должностные лица "Ощадбанка" опирались на непроверенные, а иногда и поддельные документы, часть из которых создавалась с их же участием", – отметили в НАБУ.

Детективы Антикоррупционного бюро осуществляют неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.