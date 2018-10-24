Одесский активист Михайлик рассказал об альтернативной версии нападения

Одесский общественный деятель Олег Михайлик, на которого 22 сентября было совершено покушение, предполагает, что стрелять в него могли издалека и из винтовки, а не из пистолета и вплотную, как утверждает следствие. Об этом активист сказал в интервью "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

Михайлик отметил, что к такому выводу пришли его друзья после анализа данных компьютерной томографии его грудной клетки, на которой видно пулю в легком.

Полицейские, по его словам, снимками КТ не интересовались, и теперь версии его друзей и полиции не совпадают.

"Следствие рассматривает версию, что в меня стреляли из револьвера, то есть с относительно близкого расстояния – то ли вплотную, то ли из авто, которое проезжало почти рядом со мной. Друзья предполагают, что все-таки выстрел был сделан издалека из винтовки с глушителем", – сказал Михайлик.

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По данным его друзей, стрелять могли из автомобиля, припаркованного возле супермаркета "Обжора", из которого в момент покушения активист шел домой.

Сейчас Михайлик ждет операции по извлечению пули из легкого. По пуле можно будет определить, из какого именно оружия было совершено покушение. Активист хочет, чтобы операция по извлечению пули прошла за рубежом. Михайлик считает, что в таком случае пулю не подменят.

"Главная цель – сделать невозможным в будущем ее подмену с целью выйти четко на версию, что выстрел был произведен именно из того пистолета, изъятого следователями у одного из подозреваемых, как вероятное орудие убийства. Мы хотим наказать действительно виновных", – сказал активист.

Он также добавил, что его адвокат видел только одно изъятое полицией видео с камер наблюдения.

"Камеры еще есть. Много. Там очень оживленный перекресток. Если предположить, что выстрел был произведен из авто, припаркованного у "Обжоры", то видео оттуда было бы ключевым для следствия. Но эта версия, что выстрел был совершен издалека, сначала следствием даже не рассматривалась. И не знаю, рассматривается ли сейчас, потому что основная версия – это выстрел из револьвера из авто почти вплотную", – сказал Михайлик.

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Он также имеет "большие сомнения в причастности арестованных" к покушению на него.

"Задержанные и арестованные выглядят очень удобными (для полиции – ред.), потому что у них есть криминальное прошлое, их жалеть никто не будет, они не граждане Украины, и они в это время были рядом", – сказал Михайлик, предположив, что сами правоохранители могут скрывать заказчика преступления.

Напомним, 22 сентября в Одессе стреляли в политического активиста Олега Михайлика.Это произошло вечером вблизи его дома в центре Одессы, когда мужчина возвращался домой.

25 сентября стало известно, что уже на второй день после нападения на активиста Олега Михайлика в Одессе задержали троих подозреваемых. Все трое – граждане Грузии. Задержанным уже подготовлены подозрения по ст. 115. Прокурор Одесской области Олег Жученко пообещал, что теперь прокуратура будет обращаться в суд по избранию меры пресечения и искать заказчиков преступления.

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По словам секретаря комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранной деятельности Антон Геращенко, задержанные неоднократно ездили в Россию, в том числе недавно. Геращенко считает, что целью нападения могло быть расшатывание ситуации в Одессе пророссийскими силами.

Апелляционный суд оставил подозреваемых в покушении на одесского активиста Михайлика под стражей.