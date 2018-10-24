Осужденного оккупантами "крымского диверсанта" Штыбликова этапировали в неизвестном направлении, - журналист Наумлюк

Об этом в Фейсбуке сообщил журналист русской службы Радио Свобода Антон Наумлюк, передает Цензор.НЕТ.

"Дмитрий Штыбликов. Фигурант дела "крымских диверсантов" Дмитрий Штыбликов, осужденный Севастопольским горсудом на пять лет лишения свободы, был этапирован из колонии 6 Омска. Где он находится в настоящий момент неизвестно. Вечером 6 октября в колонии произошли столкновения между заключенными из-за пыток и избиений, из окна вывесили баннер "Спасите". Были введены спецназ и сотрудники Росгвардии. После бунта, в котором участвовало до 200 заключенных, часть из них объявила голодовку, пострадало в итоге около 40 человек, по меньшей мере один был доставлен в реанимацию. После этого Штыбликова, который находился в условиях изоляции в ПКТ, и которого события не коснулись, был этапирован", - рассказал журналист.

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Напомним, 18 мая 2017 года фигурант "дела украинских диверсантов" Дмитрий Штыбликов заключил досудебное соглашение со следствием, то есть признал свою вину. Ни одного из независимых адвокатов к нему не допустили.



Перед этим, 9 ноября 2016 года в Севастополе задержали "членов диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины" - Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.



Подконтрольный Кремлю "Ленинский районный суд" оккупированного Севастополя 10 ноября арестовал троих задержанных в Севастополе "диверсантов" на два месяца. 30 декабря 2016 года "севастопольский суд" продлил срок содержания под стражей в отношении Штыбликова, Бессарабова и Дудки до 8 марта 2017 года.



Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов до 2014 года работали военными экспертами в центре "Номос". Владимир Дудка - капитан 2-го ранга запаса, в прошлом - капитан корабля радиоэлектронной разведки.

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В Службе безопасности Украины заявили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.



В свою очередь спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что бывшие украинские военные, которые сейчас проживают в Крыму, могут стать "потенциальными жертвами российских спецслужб".



Правозащитники, родные и коллеги заключенных продолжают борьбу за их освобождение.