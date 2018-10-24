Порошенко подписал указ о праздновании в 2018 году годовщины Революции достоинства

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства в среду, передает Цензор.НЕТ.

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"Указ выдан с целью надлежащего празднования в 2018 году Дня достоинства и свободы, в связи с пятой годовщиной начала массовых акций общественного протеста, которые состоялись во время Революции достоинства в ноябре 2013 года - феврале 2014 года, чествования гражданского подвига участников Оранжевой революции и Революции достоинства", - говорится в сообщении.

Актом поручено Кабинету министров образовать оргкомитет по подготовке и празднованию в 2018 году Дня достоинства и свободы, утвердить и обеспечить выполнение соответствующего плана мероприятий.

Отдельно правительству определено задание принять вместе с Киевской городской государственной администрацией меры по обеспечению Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства оборудованными помещениями для размещения экспозиций и хранения музейных предметов.