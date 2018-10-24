Под Харьковом мужчина подорвался на осколочном снаряде у себя в огороде. ФОТОрепортаж

В Харьковской области в городе Мерефа на огороде частного домовладения прогремел взрыв, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.

"Трагедия произошла 23 октября в 18:50 в городе Мерефа", - говорится в сообщении.

В результате инцидента 38-летний владелец квартиры погиб на месте. Также были повреждены забор и окна дома.









Как выяснилось, произошел взрыв осколочного снаряда.

В свою очередь, соседи рассказали полицейским, что иногда видели мужчину с металлоискателем.

Сейчас с места происшествия изъяты фрагменты металла, которые направлены на исследование. Факт происшествия внесен в Журнал единого учета правонарушений. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.