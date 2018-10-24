Украина – тестовый полигон для хакеров, - эксперт по кибербезопасности Липовски

Хакеры могут использовать Украину как полигон, тестируя на нашей стране свой арсенал кибероружия перед тем, как применить его против других стран и всего мира. Об этом в интервью УНИАН заявил Роберт Липовски, старший исследователь угроз Лаборатории ESET, сообщает Цензор.НЕТ.

"Основная гипотеза – что Украина используется как тестовая площадка группами хакеров. На вашей стране они тестируют свой арсенал кибероружия перед тем, как применить его против других стран, всего мира. Однако, конечно, мотивация злоумышленников может быть связана и с геополитической ситуацией, в которой оказалась страна. Но очень сложно заглянуть в разум злодеев и понять их истинные мотивы", – отметил Липовски, отвечая на вопрос о причинах роста количества проблем с кибербезопасностью в Украине.

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При этом эксперт не согласен, что главной причиной хакерских атак является плохо налаженная безопасность и недостаточная киберграмотность пользователей.

"Безопасность в любой стране или компании могла бы быть лучше, везде есть, что улучшать. Сложно сравнивать уровень цифровой информационной безопасности Украины с другими странами. Нужно продолжать искать ответ на вопрос: "почему Украина – цель?". Но виновны в этом хакеры, это они выбирают жертву. А не украинские пользователи, правительство или компании", – отметил он.

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Напомним, 5 октября Служба безопасности Украины сообщила, что только в этом году спецслужбы РФ 35 раз устраивали кибер-атаки на сети и инфраструктуру украинских объектов критической инфраструктуры. СБУ смогла обнаружить 5 хакерских группировок и идентифицировать 9 человек, которых спецслужбы России использовали для кибератак.

11 октября Служба безопасности Украины зафиксировала новую хакерскую атаку на объекты госструктур. При этом хакеры использовали новые вирусы, позволяющие копировать файлы и перехватывать управление компьютером.

19 октября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил вопросы противодействия киберпреступности с госсекретарем МВД Германии Маркусом Кербером.