Десятки пьяных русских спровоцировали аварию на эскалаторе, - глава МВД Италии

Об этом сообщает "Эхо Москвы", передает Цензор.НЕТ.
Маттео Сальвини сказал, что происшествие спровоцировали десятки пьяных, как он их назвал, псевдоболельщиков российской команды ЦСКА. Эскалаторы не предназначены для того, чтобы на них прыгали, отметил министр в эфире радиостанции RTL.
Авария произошла накануне вечером. Эскалатор внезапно ускорился, в результате люди стали падать друг на друга, пострадали 30 человек. Некоторые очевидцы утверждают, что болельщики, а именно они в момент аварии находились на эскалаторе, вели себя спокойно. В больницу были доставлены 19 человек. На данный момент 8 из них продолжают лечение в стационаре.
Напомним, ранее в СМИ со ссылкой на посольство РФ в Италии появилась информация, что в результате аварии эскалатора на станции Repubblica в римском метро, по уточненным данным, пострадали и были госпитализированы четверо граждан Украины.