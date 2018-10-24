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24.10.18 12:54

36-я отдельная бригада морской пехоты завтра возвращается из зоны ООС в Николаев

В Николаев завтра пройдут торжественные мероприятия по случаю возвращения из зона ООС 36-й отдельной бригады морской пехоты.

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Об этом гооврится в сообщении на странице 36-й отдельной бригады морской пехоты в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Дорогие жители Николаева и гости города, мероприятия, приуроченные к возвращению личного состава бригады по выполнению задач в районе ООС, переносятся на 25 октября. Начало в 11.00 у входа в парк Победы. Обстоятельства, которые сложились, не позволяют провести мероприятие 24-го, поэтому состоялся перенос! Заранее приносим свои извинения за неудобства. Ждем вас! Ваши морпехи)", - говорится в сообщении.

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36-я отдельная бригада морской пехоты завтра возвращается из зоны ООС в Николаев 01

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