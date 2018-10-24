Известно о пяти наемниках из Австралии, воюющих в рядах оккупационных войск на Донбассе, - Аваков

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД, об этом сообщил Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе встречи с австралийским коллегой Питером Даттоном в рамках рабочего визита в Австралию. В настоящее время известно о пяти таких "искателях приключений".

"Украина – первый полигон, где Россия испытывает свои гибридные технологии, и у нас есть большой опыт, как от них отбиваться. В этом конфликте есть и "искатели приключений" из Австралии, которые вошли в состав незаконных вооруженных формирований", - сказал министр.

В этом контексте Аваков подчеркнул важность противодействия общим угрозам для Украины и Австралии - терроризму во всех его проявлениях и кибератакам. В частности, инициированным гибридной агрессией РФ.

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"Такие люди (наемники. – Ред.), получившие опыт участия в гибридных конфликтах, так же опасны и для вашего общества, ведь являются носителями специфической информации, которая может вредить национальной безопасности в пользу агрессивным действиям РФ", - добавил он.

И подчеркнул, что украинская сторона уже сотрудничает в этом направлении с Италией и Британией.

"По этому направлению мы сотрудничаем с Италией и Великобританией, поэтому мы бы хотели и вам передать этот список из пяти человек, которые являются гражданами Австралии, для реагирования и жестких действий", - подытожил Аваков.

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