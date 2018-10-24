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24.10.18 13:26

МИД Украины минимум раз в неделю подвергается кибератакам, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что МИД еженедельно подвергается минимум одной кибератаке, и такая угроза не является исключительно украинской, а требует серьезного отношения и готовности во всех государствах Европы.

МИД Украины минимум раз в неделю подвергается кибератакам, - Климкин

"Только в нашем министерстве у нас как минимум одна кибератака в неделю", - сказал он, выступая на Варшавском форуме по безопасности в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава украинского внешнеполитического ведомства выразил убеждение, что в смысле защиты критической инфраструктуры требует от профильных структур и ведомств как Украины, так и остальных государств Европы, пребывания в постоянной готовности к кибератакам.

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"Представьте, что будет если за пять дней до выборов в городе пропадет свет. Это большая проблема", - привел пример П.Климкин.

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