МИД Украины минимум раз в неделю подвергается кибератакам, - Климкин

"Только в нашем министерстве у нас как минимум одна кибератака в неделю", - сказал он, выступая на Варшавском форуме по безопасности в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава украинского внешнеполитического ведомства выразил убеждение, что в смысле защиты критической инфраструктуры требует от профильных структур и ведомств как Украины, так и остальных государств Европы, пребывания в постоянной готовности к кибератакам.

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"Представьте, что будет если за пять дней до выборов в городе пропадет свет. Это большая проблема", - привел пример П.Климкин.