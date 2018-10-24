Это возвращение эпохи СССР, - Климкин об украинских политзаключенных в России

Об этом заявил в среду глава МИД Украины Павел Климкин во время открытия Варшавского бепекового форума, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В России снова появились политзаключенные. Мы имеем почти 100 украинских политических заключенных в России. Это возвращение эпохи СССР", - подчеркнул Климкин.

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По его словам, Украина хочет иметь собственное независимое государство и самостоятельно принимать решения о своем будущем, на что не соглашается Кремль.

"Россия не может это воспринять, поэтому произошла оккупация Крыма и Донбасса", - констатировал Климкин.

Министр подчеркнул, что Украина разделяет европейские ценности, которые одновременно являются чужими для России. Он отметил, что Россия, наоборот, боится европейских ценностей и трансатлантического единства.

Климкин отметил, что Украина жертвует собой ради европейских ценностей и ожидает, что западные партнеры это поймут.

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Обращая внимание на реализацию проекта Северный поток-2, глава МИД Украины отметил, что если победит политический подход к реализации этого проекта, то это приведет к полной зависимости Европы от РФ.