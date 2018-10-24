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24.10.18 13:59

С 1 января 2019 года вводится полная монетизация субсидий, - Рева

Механизм полной монетизации субсидий заработает с 1 января 2019 года.

субсидия

Об этом в комментарии журналистам сказал министр социальной политики Андрей Рева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы ввели такое понятие, как монетизация. Если человек сэкономил газ (по сравнению с нормой потребления - ред.), ему возвращаются средства за счет того, что он сэкономил. С 1 января вводится полная монетизация. Все, что сэкономил человек, не будет списано в бюджет. По окончанию сезона он будет иметь возможность снять со своей карточки и использовать так, как посчитает нужным", - сказал Рева.

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