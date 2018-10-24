Масштабные учения НАТО Trident Juncture-2018 в Норвегии дают четкий сигнал агрессору, - Столтенберг

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в среду 24 октября в Брюсселе во время пресс-конференции заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Trident Juncture 2018 направляет очень понятное послание как всем нашим странам (государствам НАТО), так и любому потенциальному агрессору. НАТО не ищет конфронтации, но готово защитить всех наших союзников от любых угроз", - отметил Генеральный секретарь Альянса.

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Он подчеркнул, что в течение нескольких последних лет европейская безопасность была в значительной мере подорвана. НАТО ответило на вызов наибольшей адаптацией к требованиям коллективной обороны со времен холодной войны. Учения Trident Juncture 2018 отображают такую адаптацию Альянса.

"Сценарий учений вымышленный, но заключения мы выносим настоящие. Учения испытают нашу готовность к восстановлению суверенитета нашего союзника, в данном случае - Норвегии, после условной вооруженной агрессии", - добавил Столтенберг.

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Он сообщил также, что учения, которые состоятся на территории Норвегии, дадут возможность испытать элементы усиления войск и переброску военного оборудования из Северной Америки и по всей Европе. В учениях будут участвовать сертифицированные Силы реагирования НАТО.