В связи с ростом цены на газ будут пересчитаны тарифы на отопление и теплую воду: повышение составит 16%, - Рева

Об этом в комментарии журналистам сказал министр социальной политики Андрей Рева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Новые тарифы на газ вводятся в действие с 1 ноября 2018 года. Процедура требует перерасчета коммунальных платежей на тепло и горячую воду. Это может быть не ранее 1 декабря. По моим предварительным расчетам, повышение будет составлять 16%", - сказал Рева.

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Как сообщалось, на внеочередном заседании правительства в пятницу, 19 октября, Кабинет министров поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября - до 8550 грн за 1 тыс. кубометров (с НДС).