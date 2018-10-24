Украина быстрыми темпами приближается к членству в НАТО, - Расмуссен

Об этом во время Варшавского форума по безопасности заявил в среду бывший генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если говорить об Украине, то она быстрыми темпами идет вперед в вопросе выполнения критериев относительно членства в НАТО и повышения обороноспособности страны. Военная мощь Украины усиливается, необходимыми являются еще несколько реформ, например, усиление гражданского контроля над армией", - заявил Расмуссен.
По его словам, Украина должна была получить статус страны-аспиранта в НАТО.
"Это еще не членство, но уже четкий сигнал для России", - констатировал Расмуссен.