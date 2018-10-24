Мы не хотим новой холодной войны, но Россия нарушает ракетный договор, - Столтенберг

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил в среду 24 октября Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос прессы о реакции НАТО на намерение США выйти из договора РСМД.

"ДРСМД является действительно ключевым документом. Но проблема заключается в том, что ни одно соглашение не может быть эффективным и работать, если его правила уважает только одна из сторон. Союзники по НАТО уже выразили обеспокоенность поведением России, в частности, в контексте разработки новой российской ракеты. По мнению союзников, это является свидетельством того, что Россия нарушает этот Договор, который запрещает разработку таких новых ракет. В частности, эта проблема в очередной раз поднималась на встрече министров обороны НАТО в октябре этого года", - отметил Столтенберг.

"Мы не хотим новой холодной войны. Мы не хотим новой гонки вооружений. Но мы убеждены в том, и это очень важно, что Россия должна прекратить нарушения РСМД и выполнять его прозрачным и надлежащим образом", - добавил Столтенберг.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. В МИД РФ его слова назвали шантажом, подчеркнув при этом, что реагировать на них сгоряча не будут.

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.