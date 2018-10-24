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24.10.18 14:37

Филатов объяснил ситуацию с предоставлением ему госохраны

Окончательное решение о предоставлении городскому голове Днепра Борису Филатову государственной охраны примут после того, как правоохранители разберутся в ситуации со слежкой за ним.

По словам днепровского мэра, в этом вопросе нет никакой конспирологии. Сплетни вокруг этой темы он назвал сотрясением воздуха, сообщает пресс-служба мэрии Днепра.

Филатов объяснил ситуацию с предоставлением ему госохраны 01

"Вы слышали заявление министра внутренних дел (Арсена Авакова. - Ред.) о том, что мне будет выделена государственная охрана. Я не могу говорить о некоторых деталях, касающихся оперативной работы. Есть определенные сигналы относительно внешнего наблюдения за мной. Это сейчас проверяется. Думаю, в ближайшее время этот вопрос решится. Когда факты подтвердятся или нет - тогда будет принято окончательное решение", - сказал мэр Днепра.

Напомним, несколько дней назад Борис Филатов заявил о возможной подготовке покушения на его жизнь. Тогда на своей странице в соцсети мэр Днепра сообщил о нескольких автомобилях и подозрительных людях, которые дежурили вблизи его дома.

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