По мнению большинства украинцев, ЕС и США положительно влияют на Украину, а Россия отрицательно, - опрос

Более половины граждан Украины считают положительным влияние Европейского союза на страну. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, сообщает Цензор.НЕТ.

Влияние на Украину Евросоюза 55% опрошенных определили как положительное; негативным такое влияние считают 29%.

Наиболее положительно оценивают влияние ЕС в Западном (78% положительных оценок) и Центральном (51% положительных оценок) регионах.

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На Востоке соотношение положительных и отрицательных оценок является примерно одинаковым (42% и 41%), тогда как на юге имеет место преобладание негативного видения (48% против 30% положительных оценок).

По результатам опроса, украинцы считают, что наибольшее воздействие на нашу страну оказывают США (54%) и ЕС (46%). Еще 39% считают, что к числу самых влиятельных субъектов относятся Россия, а 29% – МВФ.

Мысли о существовании мощного влияния США более распространены на Востоке (70%) и на юге (60%), и меньше всего – на Западе Украины (40%). Относительно представлений об определяющем влиянии на нашу страну России соотношение обратное: более распространенными такие представления являются в западном и центральном регионах (40–45% упоминаний), а менее распространенными – на Юге и Востоке (33–34%).

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В целом положительная оценка влияния на нашу страну со стороны США также преобладает над отрицательной (44% против 36%). И в этом вопросе имеют место заметные региональные различия: положительные оценки влияния США дали 68% жителей Запада, 48% – Центра, 27% – Востока и 23% – Юга.

Влияние России подавляющее большинство опрошенных (75%) охарактеризовала как негативное, и лишь 8% считают его полезным для Украины.