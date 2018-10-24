Экс-регионал и бывший секретарь горсовета Донецка Богачев задержан в ОРДО, - СМИ

Об этом "Новостям Донбасса" сообщили знакомые с ситуацией источники в Донецке, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Делегация РФ по рыболовству состоит из грабителей, которые захватили украинский "ЮгНИРО" в Керчи. А их принимают и кормят на народные средства, - журналист Клименко. ФОТО

По словам собеседников, Богачев приехал в Донецк, чтобы посетить могилу отца, который был похоронен 40 дней назад.

22 октября его задержали члены незаконных вооруженных формирований на выезде из поселка Хорошово, где находится дом Богачева.

К экс-секретарю горсовета не пропускают адвокатов и родственников. Им не сообщается о состоянии его здоровья и условиях содержания. Также не называют обвинения, которые ему предъявляют.

Однако по данным, которые удалось выяснить журналисту "Новостей Донбасса", называющий себя в прошлом "главой администрации" Донецка Игорь Мартынов написал заявление о "краже" печати горсовета Богачевым в 2014 году.

Около месяца назад Богачев уже посещал оккупированную территорию, чтобы похоронить отца, однако, информацию об этом не обнародовал.