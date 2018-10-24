Эксперимент по внедрению электронных учебников начнется в 50 школах, - приказ Минобразования

Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства образования и науки, пишет Цензор.НЕТ.

В рамках эксперимента всеукраинского уровня на тему "Электронный учебник для общего среднего образования (E-book for secondary education (EBSE)" будет закуплено оборудование для 50 школ, расположенных во всех регионах Украины и Киеве.

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Указывается, что будут закуплены 654 рабочих места для учеников 1 класса; 793 рабочих мест для учеников 5 и 10 классов; 1447 планшетов; 50 проекторов с доской; 50 Wi-Fi-маршрутизаторов; 50 шкафов для зарядки планшетов; 50 компьютеров для учителей.

Отметим, что эксперимент по использованию электронных учебников в школах пройдет в четыре этапа - с августа 2018 до августа 2021 года.

Напомним, по словам замминистра образования и науки Павла Хобзея, для организации учебного процесса с использованием электронных учебников в украинских школах необходимо как минимум пять лет.

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