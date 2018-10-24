В Днепре из пневматики обстреляли троллейбус и маршрутку. ФОТОрепортаж

В Днепре на пр. Гагарина неизвестный обстрелял из пневматического ружья троллейбус и маршрутку, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.





Пострадавших нет. Но, по данным местных СМИ, среди пассажиров и населения поднялась паника.

"Сегодня утром в 11:30 по направлению в сторону Тополя в районе остановки "Университет" ехал старый троллейбус № 16. Неизвестные расстреляли его из пневматического оружия. Сильно разбито стекло. Об инциденте сразу же сообщили в полицию. Через 10 минут на этом же участке из пневматики расстреляли новый троллейбус № 21, который направлялся в сторону Сокола. Остановлено движение в обе стороны проспекта Гагарина. Полиция оцепила ботсад и весь район Казакова, работает следственно-оперативная группа", — цитирует Владимира Сусленкова, замначальника КП "Днепровский электротранспорт", издание "Днепровская Панорама".









В полиции подтверждают факт обстрела, но при этом говорят об одном троллейбусе, а не двух.

"24 числа неизвестное лицо из окна недостроя осуществила два выстрела, предварительно, из пневматического ружья, в сторону троллейбуса и маршрутного такси", говорится в сообщении полиции.

Сейчас полицейские разыскивают стрелка. Открыто уголовное производство по ст. 194 УКУ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).