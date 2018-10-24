Холодницкий направил Генпрокурору представление на нардепа Березкина. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня, с целью привлечения всех лиц, вероятно причастных к указанным преступлениям, мною подписано и направлено Генеральному прокурору Украины представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и взятие под стражу (арест) народного депутата Украины Станислава Семеновича Березкина", - говорится в сообщении.

Холодницкий уточнил, что нардеп подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27 (организация совершения преступления), ч.5 ст.191 (присвоение или растрата чужого имущества), ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем), ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

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Холодницкий отметил, что досудебным следствием было установлено, что в течение сентября 2013 – января 2014 годов бенефициарные владельцы группы "Креатив", действуя по предварительному сговору со служебными лицами ЧАО "Креатив", должностными лицами АО "Ощадбанк", ООО "ЗМЖ", работниками ПАО "Креатив Групп" и ООО "Кредитное Брокерское Агентство", завладели денежными средствами, полученными ЧАО "Креатив" в АО "Ощадбанк" по договору кредитной линии в сумме 20 млн долл., что на момент совершения преступления составляло 160 млн грн.

Руководитель САП напомнил, что 23 октября было сообщено о подозрении в совершении коррупционных преступлений и завладении 20 млн долларов "Ощадбанка", а также задержан ряд должностных лиц этого госбанка и предприятий группы "Креатив".

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