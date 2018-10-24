Избранный в оккупированном Крыму Курултай крымскотатарского народа не будет признан, - Джемилев

"Оккупационные власти взяли под контроль религиозные организации. Они обяжут всех (прийти на выборы. – Ред.). У кого хватит смелости, не придут - я знаю, что большое количество не будет приходить на этот Курултай", - сказал М.Джемилев на пресс-конференции по случаю годовщины освобождения незаконно осужденных в оккупированном Крыму заместителей главы Меджлиса крымскотатарского народа - Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Но некоторым представителям духовенства в регионах оккупанты и зарплату сейчас дают, и таким образом они, видимо, соберут так называемый Курултай, и обязательно проштампуют пролонгацию нынешнего коллаборанта на должность главы духовного управления мусульман Крыма", - добавил парламентарий.

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По его мнению, муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев является нелегитимным, поэтому в Киеве создано новое духовное управление мусульман Крыма, которое действует и в настоящее время. "Поэтому результаты этого Курултая, который они будут проводить 26 октября, никакого значения не имеют, это буде очередное шоу оккупантов", - добавил М.Джемилев.

В свою очередь И.Умеров заявил, что избранный при оккупационной власти Курултай признаваться не будет.

Кроме того, М.Джемилев отметил необходимость собрания избранных в 2013 делегатов Курултая для определения дальнейших действий и формах существования представительского органа крымскотатарского народа. "Но тем не менее, на 12 ноября этого года назначен Курултай в Киеве", - добавил он.

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