Джемилев, Захаров, Чубаров и Зисельс заявили о нарушении закона со стороны НАБУ в ряде дел. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое обращение к директору НАБУ Антону Сытнику и главе САП Назару Холодницкому они обнародовали сегодня на пресс-конференции.

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Обращение подписали директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, Уполномоченный Президента по делам крымскотатрского народа Мустафа Джемилев, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и глава Ваад-Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосиф Зисельс.

Политически мотивированными они называют три производства, которые ведутся против народного депутата Георгия Логвинского и членов его семьи. По их словам, правозащитники провели анализ всех трех производств (№5201700000000061, №52013000000000436, №52016000000000163) и констатируют, что НАБУ ищет коррупционные преступления в коммерческих спорах хозяйственых субъектов.

"Мы очень долго сдерживались от того, чтобы высказать публично эти обвинения в адрес государственных антикоррупционных органов. И мы понимаем, что выступать с такими вещами в целом не очень хорошо для борьбы с коррупцией. Но все возможности, которые были до того, мы исчерпали. Мы неоднократно обращались к господину Сытнику и господину Холодницкому. Мы указывали на то, что действовать необходимо только законными методами. Но все наши обращения фактически были проигнорированы", - отметил Захаров, добавив, что данное обращение Сытнику и Холодницкому было направлено полтора месяца назад. Также он напомнил, что он и Зисельс входили в комиссию по избранию главы НАБУ, поєтому чувствуют ответственность за происходящее.

Захаров также выразил уверенность, что конфликт между НАБУ и САП, который имел место, стал результутом того, что САП пыталась остановить незаконные действия со стороны НАБУ.

Также они подчеркивают, что данные расследования сопровождаются громкими кампаниями в СМИ, что вредит репутации Логвинского, а также его супруги, судьи Европейского суда по делам человека Анны Юдковской. Во время проверки материалов досудебного расследования были установлены факты внесения неправдивых данных и манипуляции юридическими фактами.

То, что эту кампанию по дискредитации указанных персон подхватывают российские пропагандисты, вредит имиджу Украины еще больше, заявляют правозащитники.

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Захаров, Джемилев, Чубаров и Зисельс требуют от антикоррупционных органов провести объективное расследование изложенных фактов, изменить подследственность указанных дел, а также прекратить дискредитацию Логвинского. В противном случае антикоррупционеров просят рассмотреть возможность своей отставки.





