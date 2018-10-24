В МИД появится должность по вопросам трансграничного сотрудничества, - Климкин

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

В Варшаве Павел Климкин провел встречу с Петером Сийярто. В частности, достигнута договоренность, что Венгрия изменит название "уполномоченного по Закарпатью", а в МИД Украины будет создана должность по вопросам трансграничного сотрудничества.

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"Решение будет на следующей неделе, оно будет опубликовано в соответствующих венгерских источниках. Мы договорились, что после изменения названия ("уполномоченного по Закарпатью". - Ред.) и обнародования мы в нашем министерстве тоже сделаем не совсем соответствующую, но должность, которая будет заниматься трансграничным сотрудничеством. Я начал говорить с другими министерствами, будет встреча между ними и мы обсудим как вопросы взаимодействия, где мы сможем работать вместе, где мы должны лучше работать над совсем вроде бы практичными и банальными вопросами. Есть стратегическая линия - что мы должны делать вместе и есть технический уровень дискуссии - что мы должны улучшить. Это должна быть не только венгерская инициатива, а наша общая", - сказал Климкин.

Климкин также добавил, что обсуждал с Сийярто вопрос, каким образом Венгрия должна сделать больше и венгерской общины в Украине.

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Напомним, в рамках участия в Варшавском форуме по безопасности Павел Климкин провел встречу с Петером Сийярто. По итогам министр иностранных дел Украины выразил надежду на конструктивную позицию венгерской стороны в рамках НАТО в вопросах взаимодействия Альянса с Украиной.