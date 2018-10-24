Следователь Переяслав-Хмельницкого отдела полиции задержан на взятке 500 долл., - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.
Сотрудник полиции требовал и получил взятку в размере 500 долларов от военнослужащего за непривлечение к уголовной ответственности.
Следователь полиции задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанному лицу в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды лицом, занимающим ответственное положение) УК Украины.
Взяточникугрозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.