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24.10.18 16:35

Следователь Переяслав-Хмельницкого отдела полиции задержан на взятке 500 долл., - прокуратура. ФОТО

Прокуратурой совместно с СБУ задержан следователь Переяслав-Хмельницкого отдела полиции ГУ Нацполиции в Киевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Следователь Переяслав-Хмельницкого отдела полиции задержан на взятке 500 долл., - прокуратура 01

Сотрудник полиции требовал и получил взятку в размере 500 долларов от военнослужащего за непривлечение к уголовной ответственности.

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Следователь полиции задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Следователь Переяслав-Хмельницкого отдела полиции задержан на взятке 500 долл., - прокуратура 02

Решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанному лицу в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды лицом, занимающим ответственное положение) УК Украины.

Взяточникугрозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

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