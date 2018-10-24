В офисы Хиллари Клинтон и Барака Обамы прислали бомбы, - The New York Times

Об этом сообщил в среду сотрудник правоохранительных органов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Отмечается, что одно из устройств было обнаружено в среду утром техническим специалистом, который просматривает почту для офиса Хиллари Клинтон, а второе подобное устройство было отправлено в офис бывшего президента Барака Обамы.

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Также сообщается, что 22 октября взрывное устройство нашли в почтовом отправлении, предназначавшемся Джорджу Соросу. Служащий резиденции отнес его в безопасное место и вызвал полицию; в результате инцидента никто не пострадал.