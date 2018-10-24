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24.10.18 16:47

ОБСЕ за неделю зафиксировала более 9 тыс. случаев нарушения перемирия на Донбассе, - Хуг

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ за неделю зафиксировали около 9,4 тыс. нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения на Донбассе, сообщил первый замглавы миссии Александр Хуг.

ОБСЕ за неделю зафиксировала более 9 тыс. случаев нарушения перемирия на Донбассе, - Хуг

"На прошлой неделе мы зафиксировали порядка 9,4 тыс. нарушений режима прекращения огня ", - сообщил А. Хуг журналистам в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он добавил, что "на позапрошлой неделе мы зафиксировали 12,8 тыс. таких нарушений ". "На четверть уменьшилось количество этих нарушений ", - отметил замглавы СММ ОБСЕ.

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"Практически каждую неделю большинство зафиксированных нами нарушений режима прекращения огня произошли в Донецкой области, конечно же, были зафиксированы нарушения и здесь в Луганской области", - сказал он.

"Самым волнующим фактом является то, что до сих пор не отведено вооружение, я имею в виду танки, минометы, артиллерийские установки, в том числе и реактивные системы залпового огня", - подчеркнул А.Хуг.

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