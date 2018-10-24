МВФ утвердит программу сотрудничества с Украиной после отражения в тарифах на отопление новой цены на газ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующая информация содержится в предварительном проспекте эмиссии еврооблигаций Министерства финансов.

"Договоренность с экспертами МВФ предполагает, что тарифы на отопление должны быть полностью пересмотрены с учетом повышения тарифов на газ до утверждения новой программы Советом директоров Фонда", – отмечено в документе.

Как сообщалось, 19 октября правительство приняло решение поднять в Украине с 1 ноября 2018 года цены на газ для населения на 23,5%. Вопрос цены на газ для населения является ключевым для возобновления финансирования со стороны МВФ.

Позже сообщалось, что уполномоченный персонал МВФ и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политике stand by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.

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