США пока не рассматривают вопрос введения новых санкций против России, - Болтон

США пока не рассматривают вопрос введения против России новых санкций. Об этом советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил во время визита в Азербайджан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Washington Post.

Последние санкции против России США ввели в ответ на отравление в Великобритании бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери.

"Мы все еще размышляем о потенциальных дополнительных санкциях в отношении России", – сказал Болтон.

Читайте на Цензор.НЕТ: Желание России вмешиваться в дела США невозможно терпеть, - Болтон

По его словам, последние американские санкции против России, связанные с отравлением Скрипалей, были введены 4 месяца назад. Устоявшаяся в США практика требует, чтобы вопрос о введении новых санкций рассматривали не ранее, чем через полгода после предыдущих. За это время должно стать ясно, "исправилась" ли страна, против которой Штаты вводили ограничительные меры.

"Пока не принято никакое решение, и я не стал бы пытаться предсказать сроки, в которые мы его примем. Процесс продолжается", – сказал Болтон.

В Азербайджан советник Трампа по вопросам безопасности отправился из Москвы, где встречался с Путиным, Лавровым и Патрушевым. С российским руководством он обсуждал возможный выход США из Договора о сокращении ракет средней и малой дальности, подписанного в 1987 году.

Также на Цензор.НЕТ: Участие РФ в переговорах по миротворцам для Донбасса - косвенное признание того, что Россия является частью проблемы на востоке Украины, - Болтон