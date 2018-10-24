Кабмин оценит результативность работы топ-чиновников

Кабинет министров в среду запустил процедуру оценки результативности работы чиновников категории "А".

Об этом сообщил в Facebook министр Кабмина Александр Саенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы дали старт оценке топ-служащих, которая состоится впервые и пройдет уже в следующем месяце. Госслужащие категории "А" – это государственный секретарь КМУ и его заместители, государственные секретари министерств, руководители ЦОИВ (центральных органов исполнительной власти) и их заместители", – написал он о проверке.

По мнению Саенко, это важная часть реформы госуправления. Такой взгляд позволяет сместить фокус с процесса на результат.

"Важно, не как долго ты просидел за столом, или сколько совещаний провел, а какого общественно важного результата достиг", – написал Саенко.

Он напомнил, что в апреле правительство утвердило ключевые показатели эффективности работы топ-чиновников на 2018 год.

Председатель Национального агентства по вопросам государственной службы Константин Ващенко на брифинге в свою очередь сказал, что оценки будут выставляться в декабре.

"Должны быть подготовлены отчеты чиновников, потом состоится собеседование с профильным министром, который выставит свою оценку. Окончательное решение будет принимать Кабинет Министров в декабре, ориентировочно 12 декабря, когда каждый высокопоставленный чиновник получит свой результат. Аналогичная история с руководителями центральных органов исполнительной власти", – сказал он.

По словам Ващенко, чиновники могут получить одну из трех оценок – отлично, хорошо или плохо.

Если чиновник получил негативную оценку, на протяжении трех месяцев он должен будет пройти повторное оценивание, и в случае его провала его уволят.