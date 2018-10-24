Украина входит в топ-8 стран по риску распространения полиомиелита, - ВОЗ

Об этом на пресс-конференции заявила специалист по иммунизации Европейского регионального бюро ВОЗ Вусала Аллахвердиева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В мире есть 8 стран, где наблюдается высокий риск циркуляции дикого вируса полиомиелита или вакциносемейного вируса полио в случае попадания на эти территории. Украина входит в список этих стран. Эти государства объединяет, прежде всего, проблема низкого охвата иммунизацией и пробелов в иммунитете населения этих стран. В Украине, по сравнению с другими европейскими странами, почти вдвое ниже охват вакцинацией против вакциноуправляемых инфекционных болезней", - подчеркнула Алахвердиева.

По ее словам, Украина среди 8 стран занимает второе место после Нигерии по уровню вакцинации против полиомиелита.

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"В мире низкий уровень охвата вакцинацией против полио детей первого года жизни зафиксирован в Нигерии - 33% и Украине- 52%. Глобальная рекомендация для стран с высоким риском распространенности полиомиелита и низким уровнем вакцинации - использовать оральную вакцину, чтобы закрыть пробелы в иммунизации восприимчивых к этой инфекции людей ", - сказала представитель ВОЗ.

Она также подчеркнула, чтобы в Украине есть значительные запасы оральной вакцины против полиомиелита.

"Ее достаточно, чтобы закрыть пробелы в вакцинации в Украине за последние 10 лет", - подчеркнула Аллахвердиева.

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Полиомиелит - острое инфекционное заболевание. Он очень быстро распространяется, чаще всего через грязные руки, зараженную пищу и воду. Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный человек, но наиболее уязвимыми к вирусу полиомиелита дети до 5 лет. Вирус полио может передаваться от человека к человеку и инфицировать без симптомов, пока не приведет к заражению того, кто не имеет прививки.

Лекарства против полио не существует, единственная защита - вакцинация. У одного из 200 больных полиомиелитом развиваются деформации позвоночника и конечностей, которые становятся причиной инвалидности.