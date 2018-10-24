Укрепление восточного фланга НАТО не может произойти без взаимодействия с Украиной, - Климкин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Укрепление восточного фланга НАТО не может произойти без Украины, поскольку это мы сегодня воюем на восточном фланге. Украина нужна, чтобы этот фланг действовал как единая сила. Уже сейчас мы должны говорить о том, как НАТО может использовать возможности для противостояния угрозе со стороны России. Это должно быть темой консультаций как на двустороннем уровне, так и с США", - сказал Климкин в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

По его словам, восточный фланг НАТО не может существовать без Польши, а также без Украины.

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"Поэтому мы должны вместе вести переговоры с НАТО: Польша как член Североатлантического Альянса, а Украина - как будущий. Речь идет об установлении наших будущих совместных возможностей. Мы должны более активно сотрудничать в этом вопросе", - подчеркнул глава МИД.

Отвечая на вопрос о том, что в настоящее время между Украиной и Польшей самые плохие отношения с момента получения независимости Украинского государства, Климкин сказал: "Я считаю, что наши отношения очень хорошие. Но имеем бурную дискуссию по историческим проблемам. Однако она больше эмоциональная, чем политическая".

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По его мнению, такая дискуссия не влияет на другие отношения между Украиной и Польшей, в частности, политические, экономические и межчеловеческие.