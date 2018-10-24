Более 1,7 тыс. абитуриентов с оккупированных территорий поступили в вузы в 2018 году через образовательные центры МОН

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

"За 3 года работы образовательных центров "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" количество поступающих через них увеличилось почти вдвое. Так, если во время вступительной кампании 2016- через образовательные центры вступили около тысячи абитуриентов, то в этом году их количество достигло 1 749", - говорится в сообщении.

В частности, в 2018 году через центры "Донбасс-Украина" поступило 1 522 человека. В прошлом году их количество составляло 1 346, а в 2016 - 855 человек. В текущем году больше всего абитуриентов выбрали Луганский национальный университет им.Тараса Шевченко - 219, Восточноукраинский национальный университет им.Владимира Даля - 181, Таврический национальный университет им.Вернадского - 134.

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Через центры "Крым-Украина" в 2018 году в вузы поступило 227 человек. В прошлом году таких абитуриентов было 204, а в 2016 - 153. Больше всего абитуриентов выбрали Таврический национальный университет им.Вернадского - 88, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана - 31, Львовскую политехнику - 24.

"Эта статистика - это не сколько всего в украинские вузы поступило крымчан или жителей неподконтрольной территории Донбасса. Речь идет лишь об упрощенном поступлении через образовательные центры. Те дети, которые получили полное общее среднее образование дистанционно и прошли внешнее независимое оценивание, имели возможность поступать в любой вуз Украины. Но такая статистика не ведется прежде всего по соображениям безопасности", - подчеркивают в Минобразования.

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Кроме того, в ведомстве отмечают, что в приказах о зачислении фамилии поступающих с оккупированных территорий обязательно шифруются. Большинство абитуриентов, которые по тем или иным причинам поступили на контракт, по их заявлению переводятся на бюджет. Также каждый вуз старается максимально обеспечить поступающих с оккупированных территорий общежитиями как на время обучения, так и при поступлении.