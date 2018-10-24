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24.10.18 18:39

Задержанному на взятке $500 следователю полиции в Киевской области объявлено о подозрении, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках начатого уголовного производства под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили на взятке следователя одного из районных отделений Нацполиции Киевщины

Задержанному на взятке $500 следователю полиции в Киевской области объявлено о подозрении, - СБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник требовал у фигуранта дела пятьсот долларов США за переквалификацию правонарушения на менее тяжкое преступлением в сфере оборота наркотиков.

Правоохранители задержали полицейского после получения второй части взятки в Дарницком районе Киева на одной из станций метрополитена. Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Продолжаются неотложные следственные действия". 

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