Оккупанты внедряют на Донбассе такую ​​же религиозную политику, как в России: меньшинства подвергаются преследованиям, - правозащитники

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт организации, презентация доклада состоялась 24 октября 2018 года в пресс-центре УКРИНФОРМ в Киеве при участии представителей Украинской православной церкви Киевского патриархата, Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов, Украинской церкви христиан веры евангельской, Украинской христианской евангельской церкви, Объединения иудейских религиозных организаций Украины и Духовного управления мусульман Украины.

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"Нет сомнений в том, что религиозный фактор был использован в качестве одного из инструментов гибридной войны России против Украины, в которой существенную роль играют лживая пропаганда, дестабилизация общества по религиозному, национальному, языковому признаку. С помощью провокаций расколов и социальных взрывов российские власти готовили почву для дальнейшей военной интервенции и оккупации", - делают вывод авторы Доклада.

Согласно документу, евангельские христиане, православные общины Киевского Патриархата, греко-католики, Свидетели Иеговы стали основными мишенями религиозных преследований со стороны оккупационных властей, поддерживаемой Россией.

В то же время, "законы" самопровозглашенных республик в сфере религиозной деятельности и борьбы с экстремизмом на самом деле используются для прикрытия под ширмой "законности" тех религиозно мотивированных преступлений, которые боевики совершают против мирного населения. Тем самым оккупационные власти на контролируемых ими территориях Донецкой и Луганской областей внедряют такую ​​же религиозную политику, как и в самой России.

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Участники презентации отметили, что ответом международного сообщества на религиозные преследования, которые оказывает оккупационная власть на Востоке Украины, должен стать всесторонний и беспристрастный международный мониторинг свободы вероисповедания. А также, как следствие, документирование и публичное обнародование нарушений и преступлений на почве религии на неконтролируемых украинским правительством территориях Донецкой и Луганской областей, в том числе фактов принуждения религиозных общин к перерегистрации, последующих религиозных преследований за деятельность "без регистрации", а также необоснованных обвинений в экстремистской деятельности.

Авторы доклада также рекомендуют Управлению Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека по результатам работы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине подготовить отдельный доклад по ситуации с правом на свободу религии или убеждений на неконтролируемых украинским правительством территориях Донецкой и Луганской областей.