Украинским медучреждениям разрешили использовать рекомендации ВОЗ наряду с международными протоколами, - ЦОЗ

В Министерстве юстиции Украины зарегистрирован приказ Министерства здравоохранения Украины, который позволяет учреждениям здравоохранения использовать в своей работе клинические рекомендации Всемирной организации здравоохранения как международные клинические протоколы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Центра общественного здоровья (ЦОЗ).
Именно по инициативе этой организации Минздрав приказом от 26.09.2018 № 1752 внес изменения в приложение № 4 Методики разработки и внедрения медицинских стандартов медицинской помощи на принципах доказательной медицины (зарегистрирован Министерством юстиции Украины №1161/32613).
Отныне в Перечень источников клинических руководств внесены сайты Всемирной организации здравоохранения (WHO) и Европейского комитета по определению антимикробной резистентности (EUCAST).
"Для внедрения принципов доказательной медицины в современную медицинскую практику в сфере социально опасных заболеваний существовала потребность дополнить источники клинических руководств базой Всемирной организации здравоохранения. Такая необходимость обусловлена тем, что ВОЗ предоставляет рекомендации для стран на основе доказательств, которые учитывают эпидемическую ситуацию по туберкулезу и ВИЧ/СПИД в стране, а также уровень дохода. Внесение в перечень источников клинических руководств ВОЗ позволяет Украине внедрять в медицинскую практику современные методы профилактики, диагностики и лечения туберкулеза и ВИЧ-инфекции, эффективность которых доказана контролируемыми исследованиями, и тем самым повышать качество и результативность оказания медицинской помощи пациентам", - отметил первый заместитель Генерального директора ЦОЗ Виктор Ляшко.