Один украинский воин ранен с начала суток 24 октября. Враг применил минометы под Гнутово, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Опорные пункты наших войск вблизи Гнутово обстреляны из минометов 82-го калибра, а позиции у Новолуганского, Каменки, Катериновки и Тарамчуку - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Не оставляет враг в покое воинов ООС в районе хутора Свободного. Дважды за сегодняшний день шли боевые действия вокруг этого небольшого населенного пункта. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, подразделения Объединенных сил достойно отвечали.
В ходе боевых действий один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил".