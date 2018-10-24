Военнослужащий Госпогранслужбы задержан на Одесчине при продаже амфетамина. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.
23 октября во время оперативной закупки амфетамина весом 2 г правоохранителями задокументирован факт сбыт наркотического средства военнослужащим хозяйственного отделения отдела ресурсного обеспечения пограничной комендатуры быстрого реагирования "Измаил" солдата Г.
Установлено, что указанное лицо в течение текущего года хранило и сбывало жителям г. Измаил наркотические средства.
В настоящее время военнослужащему готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК Украины.