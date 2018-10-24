Пожар на арсенале под Ичней ликвидирован, жители могут возвращаться в свои дома, - Чечеткин

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин, информирует Цензор.НЕТ.

"Жители Ичнянского района могут возвращаться в свои дома: в 18:00 24 октября руководитель тушения пожара на 6 арсенале Минобороны объявил о его ликвидации!", - написал Чечеткин.

Руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, и.о. председателя Черниговской ОГА подписала распоряжение о возобновлении движения автотранспорта и железнодорожного сообщения в Ичнянском районе.

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Воздушное пространство в радиусе 30 км будет открыто с 03 ч. 25 октября.

Напомним, 9 октября 2018 года на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

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Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").

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