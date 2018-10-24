Нардеп Гончаренко пригласил на чаепитие в Верховную Раду харьковскую школьницу Диану, которой отказали в кусочке торта из-за того, что родители не сдают денег

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Связался с мамой маленькой девочки Дианы из Харькова. Представьте, родители Дианы абсолютно законно отказались сдавать деньги в копилку очередных школьных поборов. "Родительский комитет" все же собрал с остальных деньги и устроил сладкий стол для всего класса. Специально забыв эту единственную девочку. Вместо того, чтобы отпустить ребенка домой или же просто угостить ее кусочком торта вместе со всеми - и классный руководитель, и один из членов родительского комитета при всем классе отказали Диане, сообщив о том, что ее семья не сдала деньги и потому ей ничего не достанется.

Ужасная жестокость и настоящая травля ребенка на глазах у других. Боюсь, что страшный пример со своих родителей в будущем могли взять и одноклассники девочки. Случаи буллинга в школах, к сожалению, нередки. Заверил маму Дианы, что мы как можно скорее будем инициировать принятие закона против буллинга, разработанного моей коллегой Оксаной Билозир.

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И попросил передать самой Диане, что мы ее ждем в Верховной Раде. И, вместо класса, она сможет поесть торт с народными депутатами.

Давайте будем чуточку добрее друг к другу. Это действительно важно", - написал нардеп.

Накануне в соцсетях родители и учителя школы №151 Харькова стали писать, что в одном из классов ученице по имени Диана отказали в кусочке торта из-за того, что родители не сдают деньги на нужды школы. Девочка разрыдалась и попросилась домой, но ее не отпустили.

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В учебном заведении "Обозревателю" подтвердили, что одна из мам, которая присутствовала во время инцидента, действительно работает в школе по совместительству. Однако уточнить, она ли обидела девочку, отказались.