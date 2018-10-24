Италия не будет ветировать продление санкций против России, - премьер Конте

Об этом премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил на совместной с президентом России Владимиром Путиным пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, отвечая на вопрос, наложит ли Италия вето на автоматическое продление санкций против России, Конте сказал: "Очевидно, что проблема кризиса в Украине – это проблема, которая создала трещину и замедлила некоторым образом, блокировала диалог, который сложился за 25 лет".

"Мы не можем этого допустить и обязаны преодолеть этот этап – он даже слишком долго продлился. Вы задаете мне вопрос по поводу вето. Италия считает плодотворным путем работы убеждать всех европейских партнеров двигаться в русле одного направления. Мы хотели бы не принимать решения сейчас, мы будем предпринимать его в должное время", - добавил он.

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Конте подчеркнул, что Италия "очень амбициозна, но хотела бы убедить всех партнеров, что диалог - лучший путь к выработке решения".

Он также отметил, что условия, которые привели к санкциям со стороны ЕС, сохранились, но правильным является поддерживать экономические связи между Италией и Россией. "Я не раз говорил и здесь хочу подтвердить, что для Италии санкции никогда не являются целью. Они представляют собой инструмент, который нужно как можно скорее оставить за спиной, потому что диалог – это лучшее решение", - заверил он.

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