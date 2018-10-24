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24.10.18 21:45

Украинка Черкасова стала чемпионкой мира по борьбе. ФОТО

29-летняя львовянка Алла Черкасова завоевала золото в весовой категории до 68 кг на чемпионате мира-2018 по вольной, женской и греко-римской борьбе, который проходит в Будапеште.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Украинка Черкасова стала чемпионкой мира по борьбе 01

В решающей схватке Черкасова победила француженку Кумбу Селен Фанта Ларрок со счетом 15:10.

На пути к финалу украинка в 1/8 финала уверенно победила Марию Мамашук из Беларуси (10:0), в четвертьфинале взяла верх над представительницей Болгарии Викторией Ивановой Бобевой (4:0), а в полуфинале выиграла у китаянки Фэн Чжоу (12:8).

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Это вторая медаль Черкасовой на чемпионатах мира после бронзы в 2010 году. На счету украинки также серебро и две бронзы на чемпионатах Европы, золото и серебро Кубка мира.

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