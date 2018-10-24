Надеюсь, до 1 декабря Украина получит сбалансированный реалистичный Государственный бюджет, - Гройсман

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

При этом важно принять реалистичный и правдивый Государственный бюджет. "Надеюсь, до 1 декабря Украина получит сбалансированный реалистичный Государственный бюджет. Это означало, что мы прогнозируемо и качественно будем смотреть в 2019 год ", - добавил Владимир Гройсман.

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Напомним, Владимир Гройсман 24 октября во время заседания правительства также сообщил, что подготовлены к приватизации 10 больших объектов государственной собственности, а рост ВВП Украины во втором квартале 2018 года составил 3,8%.