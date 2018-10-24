Кабмин согласовал увольнение глав Киевской, Луганской, Черновицкой и Черкасской ОГА, - Жданов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов, сообщает LIGA.net.

По его словам, президент подписал представление на увольнение главы Луганской ОГА Юрия Гарбуза, главы Киевской ОГА Александра Горгана, главы Черновицкой ОГА Александра Фищука, а также главы Черкасской ОГА Юрия Ткаченко.

Также на заседании Кабмин утвердил экс-главу столичного отделения полиции Александра Терещука на должность губернатора Киевской области. Александр Вельбивец утвержден на должность главы Черкасской ОГА.

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