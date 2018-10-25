Лотерейный рынок мог с 2016 года платить налоги на 6 млрд. грн ежегодно

Об этом заявил президент оператора государственных лотерей "М.С.Л." Георгий Ложенко в прямом эфире на телеканале EspresoTV, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, именно с 2014 года началась разрушение и искусственное перераспределение лотерейного рынка, и каждый последующий министр финансов это разрушение успешно продолжал. Таким образом, чиновники своими действиями создали условия для появления нелегальных лотерей - что и привело к потерям государственного бюджета. "Если люди организуют какие-то игры, даже в "тени", то это означает, что им дали возможность работать нелегально. Кому-то у власти захотелось перераспределить рынок", отметил Георгий Ложенко.

Одним из инструментов для создания "теневых" лотерей были изменения в налоговое законодательство - платить налог должен был каждый игрок независимо от размера выигрыша. "Обычному игроку не важно платит лотерейный оператор налоги или нет - его интересует только свой выигрыш. Если игрок выиграл 5 гривен, а лотерейный оператор выплачивает ему 4,56 гривен, то он больше не придет к этому оператору. И это проблема власти, а не потребителя", подчеркнул Георгий Ложенко.

Также, Георгий Ложенко подчеркнул, что денежный оборот лотерейного рынка до сих пор не прозрачен: "Нужно измерять сколько денег получено от игроков, сколько получил оператор после выплаты выигрышей, сколько он заплатил налогов, сколько потратил на социальные и гуманитарные проекты. Такая система работает во всем мире. Но никто не хочет применять такую ​​систему у нас".

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